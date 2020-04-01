Порошенко: дефолт - это отсутствие зарплат, пенсий и наступление России

Дефолт в Украине будет означать отсутствие зарплат, пенсий и наступление России. Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает РБК-Украина.

"У нас стоит вопрос не просто развития, а выживания страны. Хочу подчеркнуть, что средства, которые будут привлечены, идут на покрытие дефицита бюджета - они идут на выплату пенсий, так как Пенсионный фонд имеет дефицит. Пенсии нечем выплачивать. Надо честно разговаривать с собственным народом. Фонды борьбы с безработицей не будут покрывать выплат по безработице людей, которых сейчас принудительно увольняют с работы в связи с остановкой предприятий, в связи с карантином. Люди преклонного возраста, самозанятые, ФОПы, которые работали в ресторанах, на рынках, - сейчас все это закрыто. Люди остались без средств для существования, и денег у них осталось на две недели, на месяц", - сказал Порошенко.

По его мнению, президент Владимир Зеленский остался перед очень непростым выбором.

"К счастью, сейчас выбор был сделан в пользу Украины. Как будет дальше - я не знаю. Потому что вместо того, чтобы принять закон о банках в целом, он был принят в первом чтении. В какие игры мы пытаемся играть? Чтобы сейчас накидали поправок, затянули и разрушили таким образом направление сотрудничества с международными финансовыми организациями?" - добавил Порошенко.

Порошенко убежден, отсутствие МВФ означает дефолт для страны, а дефолт - российское наступление.

"Или мы работаем над спасением государства, потому что сегодня речь идет не о развитии, а о спасении государства. И здесь надо честно говорить с народом. И поэтому никто даже сомнения не имел, что "Европейская солидарность" будет лидером этого процесса", - резюмировал лидер партии.

Напомним, что во время заседания фракции "Слуга народа" 27 марта обсудили изменения в законопроект о рынке земли. В частности, определено, что закон вступит в действие с 1 июля 2021, а также договорились о концентрации не более 100 гектаров в одни руки.

Ранее сообщалось, что Международный валютный Фонд требует от Украины принятие законов о банках и о рынке земли. В случае принятия этих законов возможно увеличение программы МВФ до 8 млрд долларов.