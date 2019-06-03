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Порошенко дал советы Зеленскому перед первым визитом в Брюссель

Новости » Политика    03.06.2019 - 19:34
Порошенко дал советы Зеленскому перед первым визитом в Брюссель
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Зеленский завтра будет находиться в Брюсселе

Экс-президент Украины Петр Порошенко дал советы действующему главе государства Владимиру Зеленскому перед его первым визитом в Брюссель. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Порошенко в Facebook.

"Завтра состоится очень важное и символичное событие - первый визит новоизбранного президента в столицу Европейского Союза - Брюссель. Для всей Украины важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл. Потому что у Януковича тоже было много разговоров о евроинтеграции в то время, когда Украину на самом деле пытались вернуть в Российскую империю", - написал Порошенко.

Порошенко добавил, что завтра важный день и пожелал удачи и Украине, и ее президенту.

"Речь идет о том, чтобы сохранить наши наработки: четыре союза Украины и ЕС - энергетический, цифровой, таможенный, а главное - подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз. Потому что членство в НАТО - это безопасность для страны и для гражданина, это мир на условиях Украины. А членство в ЕС - это соблюдение прав человека и благополучие каждого украинца. И это основа программы партии "Европейская солидарность". Мы будем бороться за то, чтобы реализовать этот план", - отметил он.

 
Обращение Петра Порошенко

Завтра состоится очень важное и символичное событие – первый визит новоизбранного президента в столицу Европейского Союза – Брюссель. Для всей Украины важно, чтобы кроме символов и разговоров мы увидели четкий смысл. Потому что у Януковича тоже было много разговоров о евроинтеграции в то время, когда Украину на самом деле пытались вернуть в Российскую империю. Речь идет о том, чтобы сохранить наши наработки: четыре союзы Украины и ЕС – энергетический, цифровой, таможенный, а главное – подтвердить четкий план по вступлению Украины в НАТО и Евросоюз. Потому что членство в НАТО – это безопасность для страны и для гражданина, это есть мир на условиях Украины. А членство в ЕС – это соблюдение прав человека и благополучие каждого украинца. И это основа программы партии «Европейская солидарность». Мы будем бороться за то, чтобы реализовать этот план. Завтра важный день. Поэтому я желаю удачи и Украине, и ее Президенту.

Опубликовано Петром Порошенко Понедельник, 3 июня 2019 г.

 

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