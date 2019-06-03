Порошенко дав поради Зеленському перед першим візитом до Брюсселю

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Зеленський завтра перебуватиме у Брюсселі

Екс-президент України Петро Порошенко дав поради чинному главі держави Володимиру Зеленському перед його першим візитом до Брюсселю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Порошенка у Facebook.

"Завтра відбудеться дуже важлива і символічна подія - перший візит новообраного президента до столиці Європейського Союзу - Брюсселю. Для всієї України важливо, щоби окрім символів і розмов ми побачили чіткий зміст. Бо в Януковича теж було багато розмов про євроінтеграцію в той час, коли Україну насправді намагалися повернути в Російську імперію", - написав Порошенко.

Порошенко додав, що завтра важливий день і побажав успіху і Україні, і її президенту.

"Йдеться про те, щоби зберегти наші напрацювання: чотири союзи України та ЄС - енергетичний, цифровий, митний, а головне – підтвердити чіткий план щодо вступу України в НАТО і Євросоюз. Бо членство в НАТО - це є безпека для країни і для громадянина, це є мир на умовах України. А членство в ЄС - це дотримання прав людини і добробут кожного українця. І це основа програми партії "Європейська солідарність". Ми будемо боротися за те, щоби реалізувати цей план", - зазначив він.