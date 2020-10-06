Порошенко дал советы власти перед саммитом Украина-ЕС

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Перед украинской командой, которая отправляется в Брюссель на саммит Украина-ЕС, стоят очень непростые задачи, потому что кроме мировой пандемии и экономических неурядиц возник кризис доверия к украинскому руководству со стороны международных партнеров.

Об этом пишет пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в статье "Инерция движения в Европу исчерпывается" на "Европейской правде".

"Этот кризис возник из-за торможения и даже задний ход, который за полтора года дала новая власть в проведении проевропейских реформ. Из органов власти методично вычищаются прозападные управленцы. Разрушено конкурсные принципы в государственной службе. Зато активно назначаются свои "кварталовцы", шоумены или рекрутируются откровенные или латентные пророссийские кадры из команды Януковича. Такого масштаба антизападной риторики, как теперь, в украинских медиа не было с 2013 года", - считает Порошенко.

Пятый президент замечает, что инерция движения Украины к Европейскому союзу, организованного его командой, исчерпывается.

"А в нашей ситуации остановиться и топтаться на месте - значит, идти на риск отката обратно в сферу российского влияния", - убежден он.

В свою очередь, Порошенко советует Зеленскому помнить, где настоящие друзья Украины, а где враги.

"Крайне важным является в Брюсселе сделать все для укрепления доверия с лидерами ЕС. ЕС не "внешний управляющий", а наш будущий дом. ЕС это не банкомат, а принципы. В Брюсселе с вами будут говорить настоящие союзники Украины, которые болеют за нашу независимость, суверенитет, территориальную целостность и экономическое процветание. Поэтому первая и основная задача делегации - придать новое дыхание проукраинской европейской коалиции, восстановить проукраинский драйв в Евросоюзе. Во время саммита должна громко прозвучать идеология европейского единства и солидарности с Украиной. Солидарности в борьбе с агрессором и во внедрении сложных и комплексных реформ", - пишет Порошенко.

Он считает, что украинская делегация должна представить союзникам свою стратегию по установлению мира на Донбассе и деоккупации Крыма и скоординировать пути усиления политического и санкционного давления на Россию.

"Надо больше санкций, больше привлечения ЕС к восстановлению Донбасса, больше совместного противодействия ползучей аннексии Азовского моря и Керченского пролива, и российской пропаганде! Нет другого варианта, кроме как возвращаться к дорожной карте Минских соглашений и к вопросу о голубых касках ООН на оккупированной части Донбасса", - добавляет Порошенко.

Порошенко также настаивает на необходимости воплощения в жизнь идеи отраслевых союзов с ЕС. Прежде всего в таких секторах как единый цифровой рынок, энергетическая интеграция, торговля и таможенное сотрудничество, а также ассоциация с Шенгенской зоной.

"Всячески поддерживаю идею присоединения Украины к "Европейской зеленой сделке". На собственном опыте реализации безвиза знаю, что наличие великой цели окрыляет и мобилизует и политический класс, и все общество. Чтобы двигаться вперед к членству в ЕС, нам нужны постоянные проекты с четкими планами, ясными промежуточными целями и взаимными обязательствами", - убежден лидер "Европейской солидарности".

Он также отметил, что необходимо скоординировать позиции относительно урегулирования политического кризиса в Беларуси и ситуации в Нагорном Карабахе. Порошенко предложил включить в делегацию председателя парламентского комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС. По его мнению, это бы продемонстрировало единство и консолидированную позицию власти и проукраинской оппозиции на пути к Европейскому союзу.

"В дипломатии умеют ценить жесты. И такой шаг будет способствовать положительным результатам саммита, на котором я искренне желаю успеха Украине. Время сделать работу над ошибками и исправить ситуацию еще есть", - резюмирует Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поедет в Брюссель на саммит с Европейским союзом.

Саммит пройдет 6 октября, украинская сторона намерена обсудить на нем расширение доступа к внутреннему рынку ЕС, обновление торговой части Соглашения об ассоциации, а также "промышленный безвиз".