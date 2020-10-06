Порошенко дав поради владі перед самітом Україна-ЄС

фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)

Перед українською командою, яка вирушає до Брюсселя на саміт Україна-ЄС, стоять дуже непрості завдання, бо окрім світової пандемії та економічних негараздів виникла криза довіри до українського керівництва з боку міжнародних партнерів.

Про це пише п’ятий президент України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко у статті "Інерція руху до Європи вичерпується" на "Європейській правді".

"Ця криза виникла через гальмування і навіть задній хід, який за півтора роки дала нова влада в проведенні проєвропейських реформ. З органів влади методично вичищаються прозахідні управлінці. Зруйновано конкурсні засади в державній службі. Натомість активно призначаються свої "кварталівці", шоумени або рекрутуються відверті чи латентні проросійські кадри з команди Януковича. Такого масштабу антизахідної риторики, як тепер, в українських медіа не було з 2013 року", - вважає Порошенко.

П’ятий президент зауважує, що інерція руху України до Європейського союзу, започаткованого його командою, вичерпується.

"А в нашій ситуації зупинитися і тупцювати на місці - значить, наражатися на ризик відкочування назад у сферу російського впливу", - переконаний він.

Своєю чергою, Порошенко радить Зеленському пам’ятати, де справжні друзі України, а де вороги.

"Конче важливим є у Брюсселі зробити все для зміцнення довіри з лідерами ЄС. ЄС не "зовнішній управляючий", а наш майбутній дім. ЄС це дійсно не банкомат, а принципи. В Брюсселі з вами говоритимуть справжні союзники України, які вболівають за нашу незалежність, суверенітет, територіальну цілісність та економічне процвітання. Тому перше і основне завдання делегації - придати нове дихання проукраїнській європейській коаліції, відновити проукраїнський драйв в Євросоюзі. Під час саміту має голосно пролунати ідеологія європейської єдності та солідарності з Україною. Солідарності у боротьбі з агресором та у впровадженні складних та комплексних реформ", - пише Порошенко.

Він вважає, що українська делегація має представити союзникам свою стратегію щодо встановлення миру на Донбасі та деокупації Криму і скоординувати шляхи посилення політичного та санкційного тиску на Росію.

"Треба більше санкцій, більше залучення ЄС до відбудови Донбасу, більше спільної протидії повзучій анексії Азовського моря і Керченської протоки, та російській пропаганді! Нема іншого варіанту, крім як повертатися до дорожньої карти Мінських угод і до питання про блакитні шоломи ООН на окупованій частині Донбасу", - додає Порошенко.

Порошенко також наголошує на необхідності втілення в життя ідеї галузевих союзів з ЄС. Передусім у таких секторах як єдиний цифровий ринок, енергетична інтеграція, торгівля і митне співробітництво, а також асоціація з Шенгенською зоною.

"Всіляко підтримую ідею приєднання України до "Європейської зеленої угоди". На власному досвіді реалізації безвізу знаю, що наявність великої мети окриляє і мобілізує і політичний клас, і все суспільство. Щоб рухатися вперед до членства в ЄС, нам потрібні постійні проекти з чіткими планами, зрозумілими проміжним цілями і взаємними зобов’язаннями", - переконаний лідер "Європейської солідарності".

Він також зауважив, що слід скоординувати позиції щодо врегулювання політичної кризи в Білорусі та ситуації в Нагірному Карабаху. Порошенко запропонував включити в делегацію голову парламентського комітету з питань інтеграції України до ЄС. На його думку, це б продемонструвало єдність і консолідовану позицію влади та проукраїнської опозиції на шляху до Європейського союзу.

"В дипломатії вміють цінувати жести. І такий крок сприятиме позитивним результатам саміту, на якому я щиро бажаю успіху Україні. Час зробити роботу над помилками і виправити ситуацію ще є", - резюмує Порошенко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський поїде до Брюсселя на саміт з Європейським союзом.

Саміт пройде 6 жовтня, українська сторона має намір обговорити на ньому розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС, оновлення торгової частини Угоди про асоціацію, а також "промисловий безвіз".