Порошенко дал советы, как консолидировать общество перед вероятным вторжением войск РФ

"Главная задача - предотвратить полномасштабное вторжение и остановить ползучий аншлюс территорий, оккупированных россиянами. Нужно привлечь кризисный механизм неотложных консультаций по безопасности с НАТО и с Евросоюзом, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации. Возобновить постоянный обмен разведданными со странами Североатлантического альянса. Для этого следует срочно заключить Соглашение о взаимной защите конфиденциальной информации", - отмечает Порошенко.

Порошенко также предлагает проработать возможность приглашения контингента стран НАТО для проведения постоянных учебных программ для украинских войск.

"Инициировать заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения угрозы российского вторжения. Еще раз вернуться к идее введения на оккупированную часть Донбасса голубых касок ООН. Безотлагательно пригласить высокое руководство стран ЕС и НАТО осуществить специальные миссии в Украину, включая посещение Донбасса и прилегающих к Крыму территорий", - говорит лидер "ЕС".

По словам Порошенко, президент должен провести двусторонние встречи и телефонные переговоры с лидерами стран Семерки, Китая, Турции, государств Люблинского треугольника на тему формирование пакета так называемых "адских" санкций, которые будут безотлагательно введенные против России в случае нового вторжения на территорию Украины.

"Я готов к активному участию в дипломатии для активизации международного фронта противодействия российской агрессии. В том числе кстати, и в сфере энергетики. Разумеется, без всяких должностей. Власть может рассчитывать на мои опыт и связи", - отмечает пятый президент.

Также Порошенко требует провести заседание СНБО с участием лидеров парламентских фракций, за исключением ОПЗЖ.

"Необходимо и закрытое заседание Верховной рады, где военно-политическое руководство должно проинформировать народных депутатов, какой у него план, какая стратегия. Ко времени - полномасштабные учения подразделений территориальной обороны, прежде всего в северных, восточных и южных областях. Ровно, как и сборы резервистов. Следует немедленно исправить проблемы с выполнением Государственного оборонного заказа текущего года. А заказ на следующий год утвердить не на грани весны и лета, а до новогодне-рождественских каникул", - замечает лидер партии.

Он также призвал принять законопроект "Европейской солидарности" №6006, который уже в этом году дает ресурс для повышения денежного обеспечения солдат и офицеров.