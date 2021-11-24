Порошенко дав поради, як консолідувати суспільство перед ймовірним вторгненням військ РФ

"Головне завдання - запобігти повномасштабному вторгненню і зупинити повзучий аншлюс територій, окупованих росіянами. Слід залучити кризовий механізм невідкладних безпекових консультацій з НАТО і з Євросоюзом, як це передбачено Угодою про асоціацію. Відновити постійний обмін розвідданими з країнами Північноатлантичного альянсу. Для цього слід терміново укласти Угоду про взаємний захист конфіденційної інформації", - зазначає Порошенко.

Порошенко також пропонує опрацювати можливість запрошення контингенту країн НАТО для проведення постійних навчальних програм для українських військ.

"Ініціювати засідання Ради безпеки ООН для обговорення загрози російського вторгнення. Ще раз повернутися до ідеї введення на окуповану частину Донбасу блакитних шоломів ООН. Невідкладно запросити високе керівництво країн ЄС та НАТО здійснити спеціальні місії до України, включно з відвіданням Донбасу та прилеглих до Криму територій", - говорить лідер "ЄС".

За словами Порошенка, президент має провести двосторонні зустрічі і телефонні переговори з лідерами країн Сімки, Китаю, Туреччини, держав Люблінського трикутника на тему формування пакету так званих "пекельних" санкцій, що будуть невідкладно запроваджені проти Росії у випадку нового вторгнення на територію України.

"Я готовий до активної участі в дипломатії для активізації міжнародного фронту протидії російській агресії. В тому числі до речі, і у сфері енергетики. Зрозуміло, без жодних посад. Влада може розраховувати на мої досвід та зв’язки", - зазначає п’ятий президент.

Також Порошенко вимагає провести засідання РНБО за участі лідерів парламентських фракцій, за винятком ОПЗЖ.

"Необхідне і закрите засідання Верховної ради, де військово-політичне керівництво має поінформувати народних депутатів, який у нього план, яка стратегія. На часі - повномасштабні навчання підрозділів територіальної оборони, насамперед в північних, східних та південних областях. Рівно як і збори резервістів. Слід негайно виправити проблеми з виконанням Державного оборонного замовлення поточного року. А замовлення на наступний рік затвердити не на межі весни і літа, а до новорічно-різдвяних канікул", - зауважує лідер партії.

Він також закликав ухвалити законопроект "Європейської солідарності" №6006, який вже цього року дає ресурс для підвищення грошового забезпечення солдат і офіцерів.