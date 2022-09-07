Порошенко: чем быстрее Европа откажется от российского газа, тем лучше для глобальной безопасности

"По европейской энергетической политики, мы все должны понимать, что Путин использует энергоресурсы как оружие. Россия использует ее либо для шантажа, либо для нападения - и в отношении Украины, и Европы, и мира. Убежден в том, что и мир, и Европа становятся все менее зависимыми от российских газа и нефти. И чем быстрее это произойдет, тем лучше", - заявил Порошенко.

По его мнению, чем быстрее Европа прекратит покупать российские энергоресурсы, тем лучше будет не только для энергетической безопасности, но и для всей системы безопасности.

"Следует понимать, что вы не просто помогаете нам в нашем противодействии Путину. Вы как Европа инвестируете в свою собственную безопасность, включая энергетическую безопасность. Даже рост тарифов, или дополнительные шаги по диверсификации энергоисточников, или отказ от их получения из России - все это является инвестицией в вашу собственную безопасность", - добавляет политик.