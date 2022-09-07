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Порошенко: чем быстрее Европа откажется от российского газа, тем лучше для глобальной безопасности

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Европа должна избавиться от энергетической зависимости от России, и чем быстрее это произойдет, тем лучше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пятого президента Петра Порошенко в эфире France 24.

"По европейской энергетической политики, мы все должны понимать, что Путин использует энергоресурсы как оружие. Россия использует ее либо для шантажа, либо для нападения - и в отношении Украины, и Европы, и мира. Убежден в том, что и мир, и Европа становятся все менее зависимыми от российских газа и нефти. И чем быстрее это произойдет, тем лучше", - заявил Порошенко.

По его мнению, чем быстрее Европа прекратит покупать российские энергоресурсы, тем лучше будет не только для энергетической безопасности, но и для всей системы безопасности.

"Следует понимать, что вы не просто помогаете нам в нашем противодействии Путину. Вы как Европа инвестируете в свою собственную безопасность, включая энергетическую безопасность. Даже рост тарифов, или дополнительные шаги по диверсификации энергоисточников, или отказ от их получения из России - все это является инвестицией в вашу собственную безопасность", - добавляет политик.

Напомнить, цены на газ в Европе резко возросли 5 сентября после того, как Россия заявила, что ее магистральный газопровод "Северный поток" останется закрытым на неопределенный срок, что усилило опасения по поводу нехватки и нормирования газа в Европе.

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Петр ПорошенкоРоссийская Федерация