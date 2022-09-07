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Порошенко: чим швидше Європа відмовиться від російського газу, тим краще для глобальної безпеки

Фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Європа має позбутися енергетичної залежності від Росії, і чим швидше це станеться, тим краще.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на п'ятого президента Петра Порошенка в ефірі France 24.

"Щодо європейської енергетичної політики, ми всі маємо розуміти, що Путін використовує енергоресурси як зброю. Росія використовує її або для шантажу, або для нападу - і щодо України, і Європи, і світу. Переконаний у тому, що і світ, і Європа стають дедалі менш залежними від російських газу та нафти. І чим швидше це станеться, тим краще", - заявив Порошенко.

На його думку, чим швидше Європа припинить купувати російські енергоресурси, тим краще буде не лише для енергетичної безпеки, а й для всієї системи безпеки.

"Слід розуміти, що ви не просто допомагаєте нам у нашій протидії Путіну. Ви як Європа інвестуєте у свою власну безпеку, включно з енергетичною безпекою. Навіть зростання тарифів, чи додаткові кроки щодо диверсифікації енергоджерел, чи відмова від їх отримання з Росії - все це є інвестицією у вашу власну безпеку", - додає політик.

Нагадавши, ціни на газ в Європі різко зросли 5 вересня після того, як Росія заявила, що її магістральний газопровід "Північний потік" залишиться закритим на невизначений термін, що посилило побоювання з приводу нестачі і нормування газу в Європі.

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