Порошенко: борьба Украины с российской агрессией идет от Донбасса до Закарпатья

Закарпатье стало объектом атаки российских спецслужб

В Украине борьба с агрессией со стороны России и ее спецслужб и борьба за право стать европейским государством продолжается как на Донбассе, так и на Закарпатье. Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления по случаю годовщины создания Нацгвардии, передает пресс-служба главы государства.

"Борьба патриотов Украины за право жить в европейском государстве ведется на всей ее территории, от Донбасса, где осуществляется прямая агрессия, в Закарпатье, которое стало объектом атаки российских спецслужб с целью осложнить наши отношения с западными партнерами", - сказал Порошенко.

Борьба патриотов Украины за право жить в европейском государстве ведется на всей ее территории, от Донбасса, где осуществляется прямая агрессия, в Закарпатье, которое стало об'объектом атаки российских спецслужб с целью осложнить наши отношения с западными партнерами — Петр Порошенко (@poroshenko) March 26, 2018

Напомним, как заявил президент в ходе выступления по случаю годовщины создание Нацгвардии, за время проведения антитеррористической операции (АТО) на Донбассе погибли 212 военнослужащих Национальной гвардии Украины. И еще четверо служащих погибли во время столкновений под Верховной радой Украины.