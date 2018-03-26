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Порошенко: боротьба України з російською агресією точиться від Донбасу до Закарпаття

НовиниПолітика    26.03.2018 - 11:53
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Закарпаття стало об'єктом атаки російських спецслужб

В Україні боротьба із агресією з боку Росії та її спецслужб та боротьба за право стати європейською державою триває як на Донбасі, так і на Закарпатті. Про це сказав президент України Петро Порошенко у ході виступу з нагоди річниці створення Нацгвардії, передає прес-служба глави держави.

"Боротьба патріотів України за право жити у європейській державі точиться на всій її території, від Донбасу, де здійснюється пряма агресія, до Закарпаття, яке стало об'єктом атаки російських спецслужб з метою ускладнити наші стосунки із західними партнерами", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, як заявив президент у ході виступу з нагоди річниці створення Нацгвардії, за час проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі загинули 212 військовослужбовців Національної гвардії України. І ще четверо службовців загинули під час сутичок під Верховною радою України.

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Теги публікації: агрессия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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