Порошенко: боротьба України з російською агресією точиться від Донбасу до Закарпаття

Закарпаття стало об'єктом атаки російських спецслужб

В Україні боротьба із агресією з боку Росії та її спецслужб та боротьба за право стати європейською державою триває як на Донбасі, так і на Закарпатті. Про це сказав президент України Петро Порошенко у ході виступу з нагоди річниці створення Нацгвардії, передає прес-служба глави держави.

"Боротьба патріотів України за право жити у європейській державі точиться на всій її території, від Донбасу, де здійснюється пряма агресія, до Закарпаття, яке стало об'єктом атаки російських спецслужб з метою ускладнити наші стосунки із західними партнерами", - сказав Порошенко.

Боротьба патріотів України за право жити у європейській державі точиться на всій її території, від Донбасу, де здійснюється пряма агресія, до Закарпаття, яке стало об'єктом атаки російських спецслужб з метою ускладнити наші стосунки із західними партнерами — Петро Порошенко (@poroshenko) March 26, 2018

Нагадаємо, як заявив президент у ході виступу з нагоди річниці створення Нацгвардії, за час проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі загинули 212 військовослужбовців Національної гвардії України. І ще четверо службовців загинули під час сутичок під Верховною радою України.