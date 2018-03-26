Порошенко в ближайшее время подпишет программу сотрудничества с НАТО

Программа будет похожа на те, которые выполняли другие страны перед вступлением в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время подпишет Национальную программу сотрудничества с НАТО. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время президент подпишет годовую программу сотрудничества с НАТО", - отметила Климпуш-Цинцадзе

По ее словам, годовая Национальная программа Украина-НАТО будет подобна тем планам, которые выполняли страны-члены альянса.

"Я ставлю для себя задачу, чтобы эта годовая Национальная программа была похожа, по сути, на планы действий по членству, которые для себя выполняли страны-члены альянса. Главное, чтобы мы выполняли задания, аналогичные тем, которые делали те, кто планировал на ближайшую перспективу членство в НАТО", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко инициирует изменения в Конституции для закрепления позиции членства в НАТО и Евросоюзе.

"В ближайшее время я планирую инициировать внесение изменений в Конституцию Украины для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегическую цель развития государства, членство в Европейском союзе и членство в Североатлантическом альянсе", - заявил Порошенко на прошлой неделе в ходе мероприятий ко Дню Службы безопасности Украины.