Порошенко найближчим часом підпише програму співпраці з НАТО

Програма буде схожа на ті, які виконували інші країни перед вступом в НАТО

Президент України Петро Порошенко найближчим часом підпише Національну програму співпраці з НАТО. Про це повідомила віце-прем'єр-міністр України з європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми розраховуємо, що найближчим часом президент підпише річну програму співпраці з НАТО", - зазначила Климпуш-Цинцадзе

За її словами, річна Національна програма Україна-НАТО буде подібна тим планам, які виконували країни-члени альянсу.

"Я ставлю для себе завдання, щоб ця річна Національна програма була схожа, по суті, на плани дій щодо членства, які для себе виконували країни-члени альянсу. Головне, щоб ми виконували завдання, аналогічні тим, які виконвували ті, хто планував на найближчу перспективу членство в НАТО", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко ініціює зміни до Конституції для закріплення позиції членства в НАТО та Євросоюзі.

"Найближчим часом я планую ініціювати внесення змін до Конституції України для того, щоб зробити цей процес незворотнім, вказавши в Конституції стратегічну мету розвитку держави, членство в Європейському союзі і членство в Північноатлантичному альянсі", - заявив Порошенко минулого тижня на заходах до Дня Служби безпеки України