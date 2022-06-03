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Порошенко: мы благодарим Запад за помощь, но нам ее нужно еще больше

Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Чтобы остановить войну в Украине, мы должны депутинизировать Россию, а затем и всю Европу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Петра Порошенко в Gazeta Wyborcza

Он также отметил, что Украина нуждается как можно больше тяжелого вооружения.

"Тяжелая артиллерия. В России все еще в десять раз больше, чем у нас. Нам удается держаться лишь благодаря чрезвычайно сильной мотивации и морального духа наших солдат, которых нет у россиян. Во-вторых, нужны истребители, в-третьих, ПВО, в-четвертых, танки, потому что это ключевой элемент наступления. Кроме того, на все это нужны боеприпасы. На Херсонщине у нас еще очень жестокие бои. К сожалению, россиянам удалось войти в Северодонецк, а ранее захватить изюм, Попасную. Однако цели Путина - за три дня завоевать сначала Киев, а затем Донбасс - не достигнуты", - заявил Порошенко.

Второй вопрос - принятие Плана Маршалла, который будет финансироваться за счет арестованных российских активов.

"Для этого необходимо создать специальный фонд. Украинскую экономику разрушают россияне. Наши аэропорты, дороги, железные дороги, сталелитейные и нефтеперерабатывающие заводы повреждены. Чтобы остановить войну, мы должны депутинизировать Россию, а затем и всю Европу. Потому что некоторые политики, к сожалению, до сих пор получают токсичную финансовую помощь от путинской России, а некоторые компании ведут бизнес с Россией и поддерживают режим Путина", - резюмирует Порошенко.

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Петр ПорошенкоВторжение России в Украину