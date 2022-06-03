Порошенко: ми дякуємо Заходу за допомогу, але нам її потрібно ще більше

Він також наголосив, що Україна потребує якомога більше важкого озброєння.

"Важка артилерія. У Росії все її ще вдесятеро більше, ніж у нас. Нам вдається триматися лише завдяки надзвичайно сильній мотивації та моральному духу наших солдатів, яких немає у росіян. По-друге, потрібні винищувачі, по-третє, ППО, по-четверте, танки, тому що це ключовий елемент наступу. Крім того, на все це потрібні боєприпаси. На Херсонщині у нас ще дуже жорстокі бої. На жаль, росіянам вдалося увійти в Северодонецьк, а раніше захопити Ізюм, Попасну. Проте цілі Путіна - за три дні завоювати спочатку Київ, а потім Донбас - не досягнуті", - заявив Порошенко.

Друге питання - ухвалення Плану Маршалла, який фінансуватиметься коштом арештованих російських активів.

"Для цього необхідно створити спеціальний фонд. Українську економіку руйнують росіяни. Наші аеропорти, дороги, залізниці, сталеливарні та нафтопереробні заводи пошкоджені. Щоб зупинити війну, ми повинні депутінізувати Росію, а потім і всю Європу. Тому що деякі політики, на жаль, досі отримують токсичну фінансову допомогу від путінської Росії, а деякі компанії ведуть бізнес з Росією і підтримують режим Путіна", - резюмує Порошенко.