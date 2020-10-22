Порошенко: армия должна чувствовать защиту и уважение общества

фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)

Президент подписал указ о проведении военного парада к тридцатилетию независимости Украины после того, как оппозиция, ветераны и волонтеры не оставили власти выборы.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко, передает пресс-служба.

"Владимир Зеленский был вынужден назначить проведение военного парада на 30-ю годовщину независимости Украины, потому что оппозиция, ветераны и волонтеры все равно бы провели его - с президентом или без", - заявил Порошенко.

Встречаясь с медиками и пациентами клиники Святого Николая в Запорожье, где, в том числе проходят лечение раненые участники войны против российской агрессии, Порошенко подчеркнул, что армия должна чувствовать защиту и уважение украинского общества.

"И по каждой инициативе мы будем действовать именно так. Для того чтобы обеспечить то, что нужно стране: защиту армии, защиту врача, защиту граждан. Защиту местного самоуправления", - добавил Порошенко.

Напомним, на День Независимости Украину планирует посетить вселенский патриарх Варфоломей. О визите блаженнейшего было договорено во время поездки президента Владимира Зеленского в Турцию.

Как Украина отметила 29-ю годовщину независимости, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.