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Порошенко: армія має відчувати захист і повагу суспільства

Київ, Четвер 22 жовтня 2020 19:27
Порошенко: армія має відчувати захист і повагу суспільства
фото: Петро Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Президент підписав указ про проведення військового параду до тридцятиріччя незалежності України після того, як опозиція, ветерани і волонтери не залишили владі вибори.

Про це заявив п’ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, передає прес-служба.

"Володимир Зеленський був змушений призначити проведення військового параду на 30-ту річницю незалежності України, бо опозиція, ветерани і волонтери все одно б провели його - з президентом чи без", - заявив Порошенко.

Зустрічаючись із медиками та пацієнтами клініки Святого Миколая у Запоріжжі, де в тому числі проходять лікування поранені учасники війни проти російської агресії, Порошенко наголосив - армія має відчувати захист і повагу українського суспільства.

"І по кожній ініціативі ми будемо діяти саме так. Для того, щоб забезпечити те, що потрібно країні: захист армії, захист лікаря, захист громадян. Захист місцевого самоврядування", - додав Порошенко.

Нагадаємо, на День Незалежності Україну планує відвідати вселенський патріарх Варфоломій. Про візит блаженнішого було домовлено під час поїздки президента Володимира Зеленського до Туреччини.

Як Україна відзначала 29-ту річницю незалежності, ви можете прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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