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Интервью

Порошенко: антикоррупционный суд нам нужен в этом году

НовостиПолитика    11.06.2018 - 15:06
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко сегодня подписал закон об антикоррупционном суде

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антикоррупционный суд Украине нужен в этом году. Об этом он заявил в ходе встречи со студентами Украинской академии лидерства.

"Я обращаюсь к Высшей квалификационной комиссии судей и Высшему совету правосудия: готовьтесь к эффективной и напряженной работе, потому что суд нам нужен в этом году", - завил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ходе встречи со студентами сегодня, 11 июня 2018 года, президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О Высшем антикоррупционном суде".

Отметим, закон об антикоррупционном суде был инициирован главой государства и поддержан 315 депутатами Верховной рады 7 июня.

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Теги публикации: Порошенко Петр, антикоррупционный суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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