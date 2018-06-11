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Інтерв'ю

Порошенко: антикорупційний суд нам потрібен цього року

НовиниПолітика    11.06.2018 - 15:06
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко сьогодні підписав закон про антикорупційний суд

Президент України Петро Порошенко заявив, що антикорупційний суд Україні потрібен цього року. Про це він заявив у ході зустрічі зі студентами Української академії лідерства.

"Я звертаюся до Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя: готуйтеся до ефективної і напруженої роботи, бо суд нам потрібен цього року", - завив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ході зустрічі зі студентами сьогодні, 11 червня 2018 року, президент України Петро Порошенко підписав закон "Про Вищий антикорупційний суд".

Зазначимо, закон про антикорупційний суд був ініційований главою держави та підтриманий 315 депутатами Верховної ради 7 червня.

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Теги публікації: Порошенко Петро, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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