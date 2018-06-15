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Порошенко анонсировал совещание с главами диппредставительств Украины за рубежом в августе

НовостиПолитика    15.06.2018 - 12:54
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

На встрече будет обсуждаться дальнейшее развитие дипслужбы и вектор движения Украины

Президент Украины Петр Порошенко в августе текущего года проведет совещание с руководителями диппредставнительств Украины за рубежом. Об этом он заявил во время церемонии подписания закона о дипслужбе, сообщает пресс-служба главы государства.

"Обсуждению этого вопроса (закона о дипслужбе, -ред.) и наших приоритетов на международной арене я планирую посвятить совещание руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, которое состоится в этом году в необычное время - в конце августа", - заявил Порошенко.

Кроме того, Порошено заявил о необходимости подготовки и определения задач, которые стоят перед дипломатической службой Украины.

Напомним, сегодня, 15 июня 2018 года, Порошенко подписал закон о дипломатической службе.

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Теги публикации: Порошенко Петр, дипломаты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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