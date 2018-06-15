Порошенко анонсировал совещание с главами диппредставительств Украины за рубежом в августе

На встрече будет обсуждаться дальнейшее развитие дипслужбы и вектор движения Украины

Президент Украины Петр Порошенко в августе текущего года проведет совещание с руководителями диппредставнительств Украины за рубежом. Об этом он заявил во время церемонии подписания закона о дипслужбе, сообщает пресс-служба главы государства.

"Обсуждению этого вопроса (закона о дипслужбе, -ред.) и наших приоритетов на международной арене я планирую посвятить совещание руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, которое состоится в этом году в необычное время - в конце августа", - заявил Порошенко.

Кроме того, Порошено заявил о необходимости подготовки и определения задач, которые стоят перед дипломатической службой Украины.

Напомним, сегодня, 15 июня 2018 года, Порошенко подписал закон о дипломатической службе.