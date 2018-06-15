Порошенко анонсував нараду з керівниками диппредставництв України за кордоном в серпні

На зустрічі обговорюватиметься подальший розвиток дипслужби та вектор руху України

Президент України Петро Порошенко в серпні поточного року проведе нараду з керівниками диппредставництв України за кордоном. Про це він заявив під час церемонії підписання закону про дипслужбу, повідомляє прес-служба глави держави.

"Обговоренню цього питання (закону про дипслужбу, -ред.) і наших пріоритетів на міжнародній арені я планую присвятити нараду керівників закордонних дипломатичних установ України, яка відбудеться цього року в незвичний час - наприкінці серпня", - заявив Порошенко.

Крім того, Порошено заявив про необхідність підготовки та визначення завдань, які стоять перед дипломатичною службою України.

Нагадаємо, сьогодні, 15 червня 2018 року, Порошенко підписав закон про дипломатичну службу.