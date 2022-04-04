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Порошенко: амнистия тем, тем убивал украинцев, не может быть предметом мирных переговоров

Новина українською →
Понедельник 04 апреля 2022 21:54
Порошенко: амнистия тем, тем убивал украинцев, не может быть предметом мирных переговоров Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пятый президент Петр Порошенко считает, что предметом мирных переговоров с Россией не может быть вопрос территориальной целостности Украины. В то же время после разоблаченных бесчеловечных пыток и убийств мирных граждан Украины в Буче, Гостомеле, Бородянке, других городах и селах также не может быть и речи об амнистии для путинских убийц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Порошенко "Радио Свобода".

"Никто в мире не хочет мира больше, чем хотим его мы, украинцы. Но мы точно не хотим и не принимаем капитуляцию. Сегодня огромная ответственность лежит на Зеленском, так же как и я нес эту ответственность пять лет. Это очень тяжелая судьба", - констатирует Порошенко.

В то же время, по его мнению, предметом переговоров не может быть вопрос территориальной целостности Украины, неприкосновенности и нерушимости ее границ.

"Точно также сейчас не может быть предметом переговоров амнистия нелюдям, которые совершили преступления в Буче, Мариуполе, Ахтырке, Чернигове, Бородянке, Гостомеле, Ворзеле, Харькове, по всей Украине. Мы не должны простить этим нелюдям", - убежден Порошенко.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак назвал российские военные преступления в Буче и других городах геноцидом украинского народа.

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