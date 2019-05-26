Порошенко: за 5 лет для развития украинской культуры было сделано очень много

Фото: Порошенко посетил кинофестиваль “Молодость” (solydarnist.org)

Порошенко с женой и внуками посетил кинофестиваль “Молодость”

За последние 5 лет в Украине сделано очень много для развития отечественного кинематографа и украинской культуры в целом. Об этом Петр Порошенко сказал журналистам во время визита вместе с женой Мариной и внуками на Киевский международный кинофестиваль “Молодость”, где сегодня демонстрируется программа “Дивись українське”, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу БПП.

“Я горжусь тем, что именно за последние 5 лет очень много сделано для поддержки украинского кино, украинской книги, украинских фильмов на телевидении и украинских песен на радио. И в конце концов – поддержки украинского языка. Мы приняли закон про украинский язык, который никоим образом не вредит другим языкам, но защищает наш! Я благодарю всех за ту волну поддержки, волну объединения, которую этот закон вызвал”, – сказал Порошенко.

“Все 5 лет моего президентства были посвящены тому, что украинский народ имел возможность смотреть украинское, слушать украинское, читать украинское, думать об Украине и бороться за Украину”, – добавил Порошенко.

Он также поздравил киевлян и гостей с праздником украинской столицы.

"Сегодня Киеву – 1537 лет. Когда я впервые приехал в Киев, мы как раз праздновали 1500 лет. И через полтора года, как я приехал, я познакомился с Мариной. В Киеве у нас есть свои места, очень красивые. Например, для кого-то Владимирская горка связана с тысячелетием христианства. А мы на Владимирской горке провели всю ночь перед тем, как я уходил в армию. Это было в 84-м году. Марина плакала. Я тоже не радовался. Но это то, из чего состоит жизнь. Это то, из чего состоит моя любовь к Киеву, моя любовь к Украине", - сказал Порошенко.

Он отметил, что Киев – совершенно удивительный город. "Он открытый и добрый. Он воспитанный, утонченный и интеллигентный. Киев – это город, который нельзя не любить. Приехал в Киев – ты точно здесь оставляешь частичку своего сердца и влюбляешься на всю жизнь”, – рассказал Порошенко.

“Я хочу поздравить всех киевлян, всех, кто сегодня приехал, всех украинцев с Днем Киева, с Днем нашей столицы – и с фантастическим фестивалем “Молодость”, – сказал Порошенко.