Порошенко: за 5 років для розвитку української культури було зроблено дуже багато

Фото: Порошенко відвідав кінофестиваль “Молодість” (solydarnist.org)

Порошенко з дружиною та онуками відвідав кінофестиваль “Молодість”

За останні 5 років в Україні зроблено надзвичайно багато для розвитку вітчизняного кінематографу і української культури загалом. Про це Петро Порошенко сказав журналістам під час візиту разом з дружиною Мариною та онуками на Київський міжнародний кінофестиваль “Молодість”, де сьогодні демонструється програма “Дивись українське”, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу БПП.

“Я пишаюсь тим, що саме за останні 5 років надзвичайно багато зроблено для підтримки українського кіно, української книги, українських фільмів на телебаченні та українських пісень на радіо. І врешті решт – підтримки української мови. Ми ухвалили закон про українську мову, який жодним чином не шкодить іншим мовам, але захищає нашу! Я дякую всім за ту хвилю підтримки, хвилю об’єднання, яку цей закон викликав”, – сказав Порошенко.

“Всі 5 років мого президентсва були присвячені тому, що український народ мав можливість дивитися українське, слухати українське, читати українське, думати про Україну і боротися за Україну”, – додав Порошенко.

Він також привітав киян та гостей із святом української столиці.

"Сьогодні Києву – 1537 років. Коли я вперше приїхав у Київ, ми якраз святкували 1500 років. І через півтора року, як я приїхав, я познайомився з Мариною. У Києві у нас є свої місця, дуже гарні. Наприклад, для когось Володимирська гірка пов’язана із тисячоліттям християнства. А ми на Володимирській гірці провели всю ніч перед тим, як я йшов в армію. Це було у 84-му році. Марина плакала. Я теж не радів. Але це те, з чого складається життя. Це те, з чого складається моя любов до Києва, моя любов до України", - сказав Порошенко.

Він зазначив, що Київ – абсолютно дивовижне місто. "Він відкритий і добрий. Він вихований, витончений і інтелігентний. Київ – це місто, яке не можна не любити. Приїхав у Київ – ти точно тут залишаєш частинку свого серця і закохуєшся на все життя”, – розповів Порошенко.

“Я хочу привітати всіх киян, всіх, хто сьогодні приїхав, всіх українців із Днем Києва, з Днем нашої столиці – і з фантастичним фестивалем “Молодість”, – сказав Порошенко.