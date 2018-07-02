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Порошенко 3 июля посетит с официальным визитом Сербию

НовостиПолитика    02.07.2018 - 11:57
Фото: Петр Порошенко и Александр Вучич (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко и Александр Вучич (president.gov.ua)

В рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов

Президент Украины Петр Порошенко 3 июля 2018 года осуществит официальный визит в Республику Сербия по приглашению президента этой страны Александра Вучича. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте президента Украины.

Сообщается, что программой визита предусмотрены переговоры президента Украины с президентом Сербии, премьер-министром Анной Брнабич, председателем Народной Скупщины Майей Гойкович.

Кроме того, запланировано участие Порошенко вместе с Вучичем в открытии украинского-сербского бизнес-форума.

Также в рамках визита планируется подписание ряда двусторонних документов.

Напомним, ранее Порошенко и Вучич обсудили вопросы сотрудничества между странами.

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Теги публикации: Порошенко Петр, Сербия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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