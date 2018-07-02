Порошенко 3 липня відвідає з офіційним візитом Сербію

В рамках візиту планується підписання низки двосторонніх документів

Президент України Петро Порошенко 3 липня 2018 року здійснить офіційний візит до Республіки Сербія на запрошення президента цієї країни Олександра Вучича. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті президента Порошенка.

Повідомляється, що програмою візиту передбачені переговори президента України з президентом Сербії, прем'єр-міністром Анною Брнабіч, головою Народної Скупщини Майєю Гойковіч.

Крім того, запланована участь Порошенка разом з Вучичем у відкритті українсько-сербського бізнес-форуму.

Також в рамках візиту планується підписання низки двосторонніх документів.

Нагадаємо, раніше Порошенко і Вучич обговорили питання співпраці між країнами.