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Порошенко 3 липня відвідає з офіційним візитом Сербію

НовиниПолітика    02.07.2018 - 11:57
Фото: Петро Порошенко та Олександр Вучич (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко та Олександр Вучич (president.gov.ua)

В рамках візиту планується підписання низки двосторонніх документів

Президент України Петро Порошенко 3 липня 2018 року здійснить офіційний візит до Республіки Сербія на запрошення президента цієї країни Олександра Вучича. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті президента Порошенка.

Повідомляється, що програмою візиту передбачені переговори президента України з президентом Сербії, прем'єр-міністром Анною Брнабіч, головою Народної Скупщини Майєю Гойковіч.

Крім того, запланована участь Порошенка разом з Вучичем у відкритті українсько-сербського бізнес-форуму.

Також в рамках візиту планується підписання низки двосторонніх документів.

Нагадаємо, раніше Порошенко і Вучич обговорили питання співпраці між країнами.

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Теги публікації: Порошенко Петро, Сербия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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