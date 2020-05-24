Фонд Порошенко собрал 25 тысяч продуктовых наборов для людей из уязвимых групп

Фото: коробки с помощью отправляют по всем регионам (eurosolidarity.org)

Как отмечают в политсиле, коробки собирали активисты со всей Украины

Благотворительный фонд Порошенко совместно с волонтерами ОО "Справа Громад" собрали за сутки рекордных 6,5 тысяч продуктовых наборов, в целом же усилиями фонда было собрано 25 тысяч продуктовых наборов.

Об этом сообщает пресс-служба "Европейской солидарности", передает РБК-Украина.

"Эти два месяца как для всего мира, так и для Украины стали испытанием. И пока власть думала, как обеспечить в стране карантин, а теперь – как из него выйти, "Справа Громад", "Европейская солидарность" и Фонд Порошенко вместе не мечтали, а действовали. И я благодарна каждому активисту, каждому волонтеру, который присоединился. Сегодня мы собираем заключительную партию. Всего 25 тысяч семей получили помощь от "Европейской солидарности". Вместе мы – сила. И обязательно мы победим, потому что мы вместе и мы поддерживаем друг друга", - сказала Марина Порошенко.

Как отмечают в политсиле, коробки собирали активисты со всей Украины.

"Привет из нашего последнего конвейера, который сегодня закроет все заявки, поступившие на наш сайт, посвященный противодействию коронавируса. Там отправка, здесь стоят ящики, здесь их упаковывают, здесь складывают в коробки. И сегодня у нас очень особенный день, потому что к нам присоединились люди со всей Украины, прежде всего благотворители и члены "Справи Громад", которые работали в своих регионах. Это среда "мега своих" людей, которые творили, сохраняли украинское государство и от того еще не устали, а получили вдохновение и наслаждение", - добавила нардеп София Федина.



На коробках с продуктовыми наборами участники акции оставляют пожелания для людей, которые получат эту помощь.

"Хочу подчеркнуть, что те волонтеры, которые сегодня здесь - абсолютное большинство в 2014-м году так же не остались равнодушными. Так же объединились и стали на защиту Украины. Сегодня все эти усилия направлены на помощь нуждающимся. Очень важно, что украинцы откликнулись на эту помощь. Я сегодня хочу поблагодарить всех, кто приобщился к этой акции. Больше половины средств – это не средства семьи Порошенко или Фонда Порошенко. Это ваши средства. То, что деньгами проголосовали за эту программу, означает, что этой команде доверяют", - подчеркивает либер политсилы, пятый президент Петр Порошенко.

По словам Порошенко, если коронавирус продолжится далее, и экономические последствия коронавирус вместе с медицинскими будут создавать проблемы - команда волонтеров продолжит работу.

Напомним, с начала эпидемии коронавируса Фонд Порошенко и компания Roshen закупили для украинских медиков 130 тысяч защитных костюмов, 10 тысяч очков, а также десятки тысяч масок, перчаток, комплекта реанимационного оборудования, 10 портативных рентген-аппаратов.

Кроме того, на средства фонда были отремонтированы 37 аппаратов ИВЛ. Roshen также закупила 25 тысяч продуктовых наборов для людей преклонного возраста.

Как писало РБК-Украина, по словам Петра Порошенко, в ближайшее время в Украину поступит партия высококачественных тестов на антитела к коронавирусу производства швейцарской компании Ла Рош.

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Автор: Александра Диденко