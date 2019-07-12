Порошенко 17 июля посетит Страсбург

Пресс-служба "Европейской солидарности" сообщила, что в течение всех дней до завершения избирательной кампании, включая выходные, лидер партии Петр Порошенко вместе с представителями своей команды – кандидатами в народные депутаты – находятся в ежедневном избирательном туре, график которого был согласован заранее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

В частности, график Порошенко предусматривает 17 июля его визит в Страсбург, поскольку именно в эти дни Европейский парламент будет избирать руководство Европейского Союза.

Лидер "Европейской солидарности" получил специальное приглашение провести ряд международных встреч, которые готовились заранее. В ходе встреч с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами пятый президент Украины намерен обсудить вопрос о продлении санкционной политики Евросоюза в отношении Российской Федерации, а также вопросы необходимости формирования расширенной специальной наблюдательной комиссии ЕП, которая будет заниматься мониторингом нарушения прав крымских татар в оккупированном Крыму.

Кроме того, пресс-служба отмечает, что Порошенко по состоянию на 12 июля не получал никаких повесток от любых следственных органов. Единственным источником информации о существовании такого документа является соратник Виктора Януковича Андрей Портнов, который по негласному согласию руководства Офиса президента осуществляет незаконное "кураторство" над Государственным бюро расследований, заявили у Порошенко.

С 22 июля Порошенко будет находиться в Киеве на своем рабочем месте.