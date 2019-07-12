Порошенко 17 липня відвідає Страсбург

Прес-служба "Європейської солідарності" повідомила, що протягом усіх днів до завершення виборчої кампанії, включно з вихідними, лідер партії Петро Порошенко разом з представниками своєї команди – кандидатами у народні депутати – перебувають у щоденному виборчому турі, графік якого був узгоджений заздалегідь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Зокрема, графік Порошенка передбачає 17 липня його візит до Страсбургу, оскільки саме у ці дні Європейський парламент обиратиме керівництво Європейського Союзу.

Лідер "Європейської солідарності" отримав спеціальне запрошення провести низку міжнародних зустрічей, які готувалися також заздалегідь. В ході зустрічей з новообраними членами Європарламенту та іншими політичними лідерами п’ятий президент України має намір обговорити питання щодо продовження санкційної політики Євросоюзу щодо Російської Федерації, а також питання необхідності формування розширеної спеціальної спостережної комісії ЄП, яка займатиметься моніторингом порушення прав кримських татар в окупованому Криму.

Крім того, прес-служба наголошує, що Порошенко станом на 12 липня не отримував жодних повісток від будь-яких слідчих органів. Єдиним джерелом інформації про існування такого документа є соратник Віктора Януковича Андрій Портнов, який за негласної згоди керівництва Офісу президента здійснює незаконне "кураторство" над Державним бюро розслідувань, заявили у Порошенка.

З 22 липня Порошенко перебуватиме у Києві на своєму робочому місці.