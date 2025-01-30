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У Порошенка підтвердили, що його син отримав штраф від ТЦК. Експерт звернув увагу на неточності

Фото: у Порошенка підтвердили, що його син отримав штраф від ТЦК (facebook.com/CherkasyTCK)
Автор: Юлія Бойко

Адвокат народного депутата Петра Порошенка Ігор Головань підтвердив, що син політика Олексій Порошенко отримав 51 тисячу штрафу за ухилення від військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката.

За словами адвоката, у 2019 році Порошенко-молодший уклав контракт з міжнародною компанією і виїхав за кордон, тож його "зняли з усіх видів обліку - військового, податкового, паспортного", а посвідчення офіцера він здав на зберігання в Печерський ТЦК Києва.

Також адвокати Порошенка оплатили за нього штраф, "але без визнання вини з його боку".

Водночас політичний експерт Валентин Гладких, який першим й звернув увагу на цю ситуацію, зазначив, що згідно постанови КМУ №563 від 16 травня 2024 року, громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності цією постановою стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до ТЦК.

"Іншою постановою КМУ від 7 червня 2024 р. № 675 у відповідний п.101 були внесені зміни, якими надано можливість чоловікам-українцям за кордоном стати на облік в офіційних установах України. Чи зробив це Порошенко-молодший? - Ні!", - додав він.

Експерт також наголошує, що адвокати маніпулють визначеннями, адже "зняття" та "виключення" з обліку – різні речі. 

Зняття з обліку: військовозобов'язаний залишається у статусі військовозобов'язаного та має стати на облік в іншому ТЦК і СП або іншому уповноваженому органі. Виключення з обліку: особа звільняється від усіх обов'язків, пов'язаних з військовим обліком, і не підлягає мобілізації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Регламентний комітет рекомендував Раді відсторонити Порошенка від засідань.

Також повідомлялось, що зараз триває збір підписів під петицією з вимогою накласти санкції на Петра Порошенка, як політика та діяча, який підозрюється у державній зраді, торгівлі з РФ у війну та є співзасновником Партії регіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Петро ПорошенкоТЦК