У Порошенко подтвердили, что его сын получил штраф от ТЦК. Эксперт обратил внимание на неточности

По словам адвоката, в 2019 году Порошенко-младший заключил контракт с международной компанией и выехал за границу, поэтому его "сняли со всех видов учета - военного, налогового, паспортного", а удостоверение офицера он сдал на хранение в Печерский ТЦК Киева.

Также адвокаты Порошенко оплатили за него штраф, "но без признания вины с его стороны".

В то же время политический эксперт Валентин Гладких, который первым и обратил внимание на эту ситуацию, отметил, что согласно постановлению КМУ №563 от 16 мая 2024 года, граждане Украины, которые были сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более трех месяцев, обязаны в течение 30 дней со дня вступления в силу этого постановления стать на воинский учет путем личного прибытия в ТЦК.

"Другим постановлением КМУ от 7 июня 2024 г. № 675 в соответствующий п.101 были внесены изменения, которыми предоставлена возможность мужчинам-украинцам за рубежом стать на учет в официальных учреждениях Украины. Сделал ли это Порошенко-младший - Нет!", - добавил он.

Эксперт также отмечает, что адвокаты манипулируют определениями, ведь "снятие" и "исключение" с учета - разные вещи.

Снятие с учета: военнообязанный остается в статусе военнообязанного и должен стать на учет в другом ТЦК и СП или другом уполномоченном органе. Исключение с учета: лицо освобождается от всех обязанностей, связанных с военным учетом, и не подлежит мобилизации.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Регламентный комитет рекомендовал Раде отстранить Порошенко от заседаний.

Также сообщалось, что сейчас идет сбор подписей под петицией с требованием наложить санкции на Петра Порошенко, как политика и деятеля, который подозревается в государственной измене, торговле с РФ в войну и является соучредителем Партии регионов.