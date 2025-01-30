У Порошенка підтвердили, що його син отримав штраф від ТЦК. Експерт звернув увагу на неточності
Адвокат народного депутата Петра Порошенка Ігор Головань підтвердив, що син політика Олексій Порошенко отримав 51 тисячу штрафу за ухилення від військової служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook адвоката.
За словами адвоката, у 2019 році Порошенко-молодший уклав контракт з міжнародною компанією і виїхав за кордон, тож його "зняли з усіх видів обліку - військового, податкового, паспортного", а посвідчення офіцера він здав на зберігання в Печерський ТЦК Києва.
Також адвокати Порошенка оплатили за нього штраф, "але без визнання вини з його боку".
Водночас політичний експерт Валентин Гладких, який першим й звернув увагу на цю ситуацію, зазначив, що згідно постанови КМУ №563 від 16 травня 2024 року, громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності цією постановою стати на військовий облік шляхом особистого прибуття до ТЦК.
"Іншою постановою КМУ від 7 червня 2024 р. № 675 у відповідний п.101 були внесені зміни, якими надано можливість чоловікам-українцям за кордоном стати на облік в офіційних установах України. Чи зробив це Порошенко-молодший? - Ні!", - додав він.
Експерт також наголошує, що адвокати маніпулють визначеннями, адже "зняття" та "виключення" з обліку – різні речі.
Зняття з обліку: військовозобов'язаний залишається у статусі військовозобов'язаного та має стати на облік в іншому ТЦК і СП або іншому уповноваженому органі. Виключення з обліку: особа звільняється від усіх обов'язків, пов'язаних з військовим обліком, і не підлягає мобілізації.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Регламентний комітет рекомендував Раді відсторонити Порошенка від засідань.
Також повідомлялось, що зараз триває збір підписів під петицією з вимогою накласти санкції на Петра Порошенка, як політика та діяча, який підозрюється у державній зраді, торгівлі з РФ у війну та є співзасновником Партії регіонів.
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