У Порошенко подтвердили, что его сын получил штраф от ТЦК. Эксперт обратил внимание на неточности
Адвокат народного депутата Петра Порошенко Игорь Головань подтвердил, что сын политика Алексей Порошенко получил 51 тысячу штрафа за уклонение от военной службы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook адвоката.
По словам адвоката, в 2019 году Порошенко-младший заключил контракт с международной компанией и выехал за границу, поэтому его "сняли со всех видов учета - военного, налогового, паспортного", а удостоверение офицера он сдал на хранение в Печерский ТЦК Киева.
Также адвокаты Порошенко оплатили за него штраф, "но без признания вины с его стороны".
В то же время политический эксперт Валентин Гладких, который первым и обратил внимание на эту ситуацию, отметил, что согласно постановлению КМУ №563 от 16 мая 2024 года, граждане Украины, которые были сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более трех месяцев, обязаны в течение 30 дней со дня вступления в силу этого постановления стать на воинский учет путем личного прибытия в ТЦК.
"Другим постановлением КМУ от 7 июня 2024 г. № 675 в соответствующий п.101 были внесены изменения, которыми предоставлена возможность мужчинам-украинцам за рубежом стать на учет в официальных учреждениях Украины. Сделал ли это Порошенко-младший - Нет!", - добавил он.
Эксперт также отмечает, что адвокаты манипулируют определениями, ведь "снятие" и "исключение" с учета - разные вещи.
Снятие с учета: военнообязанный остается в статусе военнообязанного и должен стать на учет в другом ТЦК и СП или другом уполномоченном органе. Исключение с учета: лицо освобождается от всех обязанностей, связанных с военным учетом, и не подлежит мобилизации.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Регламентный комитет рекомендовал Раде отстранить Порошенко от заседаний.
Также сообщалось, что сейчас идет сбор подписей под петицией с требованием наложить санкции на Петра Порошенко, как политика и деятеля, который подозревается в государственной измене, торговле с РФ в войну и является соучредителем Партии регионов.
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