UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Мы на пороге континентальной газовой войны, которую развернула Россия, - Стефанишина

Автор: Дмитрий Кузнецов

Европа находится на пороге континентальной газовой войны, которую развязала Россия. На это указывают и цены на газ, и запуск "Северного потока-2" и шантаж отдельных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Совобода" вице-премьера-министра Украины Ольги Стефанишиной.

"Мы на пороге реальной континентальной газовой войны, которую развернула Россия", - сказала она.

Стефанишина напомнила, что в 2020 году закончилось действие энергетической стратегии РФ. Документ определял, отметила она, что залежи газа является одним из инструментов геополитического влияния.

"Сегодня проект "Северный поток-2" открывает поле для газовой битвы на континентальной Европе", - добавила она, отметив, что это и цены на газ, и запуск "Северного потока-2", и индивидуальный шантаж отдельных стран.

Стефанишина подчеркнула важность позиции в этом вопросе европейских партнеров. "Если ЕС выступит с консолидированной позицией, то Россия уменьшит аппетиты", - уточнила она.

Напомним, 4 октября Россия начала заполнять газом первую нить "Северного потока-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСеверный поток-2Газ