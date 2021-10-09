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Мы на пороге континентальной газовой войны, которую развернула Россия, - Стефанишина

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Киев, Суббота 09 октября 2021 16:24
Мы на пороге континентальной газовой войны, которую развернула Россия, - Стефанишина Фото: вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Европа находится на пороге континентальной газовой войны, которую развязала Россия. На это указывают и цены на газ, и запуск "Северного потока-2" и шантаж отдельных стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Радио Совобода" вице-премьера-министра Украины Ольги Стефанишиной.

"Мы на пороге реальной континентальной газовой войны, которую развернула Россия", - сказала она.

Стефанишина напомнила, что в 2020 году закончилось действие энергетической стратегии РФ. Документ определял, отметила она, что залежи газа является одним из инструментов геополитического влияния.

"Сегодня проект "Северный поток-2" открывает поле для газовой битвы на континентальной Европе", - добавила она, отметив, что это и цены на газ, и запуск "Северного потока-2", и индивидуальный шантаж отдельных стран.

Стефанишина подчеркнула важность позиции в этом вопросе европейских партнеров. "Если ЕС выступит с консолидированной позицией, то Россия уменьшит аппетиты", - уточнила она.

Напомним, 4 октября Россия начала заполнять газом первую нить "Северного потока-2".

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Российская Федерация Северный поток-2 Газ
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