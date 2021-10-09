Ми на порозі континентальної газової війни, яку розгорнула Росія, - Стефанішина

Європа знаходиться на порозі континентальної газової війни, яку розв'язала Росія. На це вказують і ціни на газ, і запуск "Північного потоку-2" і шантаж окремих країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" віцепрем'єра-міністра України Ольги Стефанішиної.

"Ми на порозі реальної континентальної газової війни, яку розгорнула Росія", - сказала вона.

Стефанішина нагадала, що у 2020 році закінчилася дія енергетичної стратегії РФ. Документ визначав, зазначила вона, що поклади газу є одним з інструментів геополітичного впливу.

"Сьогодні проєкт "Північний потік-2" відкриває поле для газової битви на континентальній Європі", - додала вона, зазначивши, що це і ціни на газ, і запуск "Північного потоку-2", і індивідуальний шантаж окремих країн.

Стефанішина підкреслила важливість позиції в цьому питанні європейських партнерів. "Якщо ЄС виступить з консолідованою позицією, то Росія зменшить апетити", - уточнила вона.