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Ми на порозі континентальної газової війни, яку розгорнула Росія, - Стефанішина

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Київ, Субота 09 жовтня 2021 16:24
Ми на порозі континентальної газової війни, яку розгорнула Росія, - Стефанішина Фото: віце-прем'єр-міністр України Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Європа знаходиться на порозі континентальної газової війни, яку розв'язала Росія. На це вказують і ціни на газ, і запуск "Північного потоку-2" і шантаж окремих країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Радіо Свобода" віцепрем'єра-міністра України Ольги Стефанішиної.

"Ми на порозі реальної континентальної газової війни, яку розгорнула Росія", - сказала вона.

Стефанішина нагадала, що у 2020 році закінчилася дія енергетичної стратегії РФ. Документ визначав, зазначила вона, що поклади газу є одним з інструментів геополітичного впливу.

"Сьогодні проєкт "Північний потік-2" відкриває поле для газової битви на континентальній Європі", - додала вона, зазначивши, що це і ціни на газ, і запуск "Північного потоку-2", і індивідуальний шантаж окремих країн.

Стефанішина підкреслила важливість позиції в цьому питанні європейських партнерів. "Якщо ЄС виступить з консолідованою позицією, то Росія зменшить апетити", - уточнила вона.

Нагадаємо, 4 жовтня Росія почала заповнювати газом першу нитку "Північного потоку-2".

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Російська Федерація Північний потік-2 Газ
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