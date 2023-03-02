Породистий данк форварда не врятував "Шарлотт" удома: момент дня в НБА

27-річний американець вразив під завісу третьої чверті. Він підхопив м'яч у центрі майданчика та сміливо пішов на щит суперника. На шляху до "фарби" форвард обійшов оборонця, а з-під іншого виконав слемданк двома руками.

Цих старань Убре-молодшого забракло для перемоги над "Фінікс Санз". Арізонці завдали "Горнетс" поразки (105:91) і закріпилися в топ-4 Західної конференції НБА. Натомість "Шарлотт" – один із аутсайдерів Сходу.

Сам Убре-молодший провів на паркеті 38 хвилин. За цей час він встиг набрати 26 очок, зробив 9 підбирань і віддав 1 асист. Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Санз" Девін Букер (37 пунктів).

Хто такий Келлі Убре-молодший

Уродженець Нового Орлеана, на студентському рівні виступав за "Канзас Джейгокс". На драфті НБА-2015 обраний "Атлантою" під 15-м номером.

Був обміняний у "Вашингтон". У складі "Візардс" провів 3,5 сезони. Далі захищав кольори "Фінікса" та "Голден Стейта". До лав "Шарлотта" перебрався перед сезоном 2021/22. Підписав тоді 2-річний контракт із "Горнетс" на 25 млн доларів.

У дитинстві Убре-молодший разом із сім'єю переїхав до Річмонда (штат Техас) після урагану "Катріна". Під час виступів за "Фінікс" створив бренд Valley Boyz, доходи від якого спрямовує на благодійність.