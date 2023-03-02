Породистий данк форварда не врятував "Шарлотт" удома: момент дня в НБА

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився легкий форвард "Шарлотт Горнетс" Келлі Убре-молодший.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
27-річний американець вразив під завісу третьої чверті. Він підхопив м'яч у центрі майданчика та сміливо пішов на щит суперника. На шляху до "фарби" форвард обійшов оборонця, а з-під іншого виконав слемданк двома руками.
Цих старань Убре-молодшого забракло для перемоги над "Фінікс Санз". Арізонці завдали "Горнетс" поразки (105:91) і закріпилися в топ-4 Західної конференції НБА. Натомість "Шарлотт" – один із аутсайдерів Сходу.
Сам Убре-молодший провів на паркеті 38 хвилин. За цей час він встиг набрати 26 очок, зробив 9 підбирань і віддав 1 асист. Найрезультативнішим у матчі став оборонець "Санз" Девін Букер (37 пунктів).
Уродженець Нового Орлеана, на студентському рівні виступав за "Канзас Джейгокс". На драфті НБА-2015 обраний "Атлантою" під 15-м номером.
Був обміняний у "Вашингтон". У складі "Візардс" провів 3,5 сезони. Далі захищав кольори "Фінікса" та "Голден Стейта". До лав "Шарлотта" перебрався перед сезоном 2021/22. Підписав тоді 2-річний контракт із "Горнетс" на 25 млн доларів.
У дитинстві Убре-молодший разом із сім'єю переїхав до Річмонда (штат Техас) після урагану "Катріна". Під час виступів за "Фінікс" створив бренд Valley Boyz, доходи від якого спрямовує на благодійність.
До слова, напередодні форвард "Мемфіса" Джексон-молодший очолив хіт-парад моментів зі слемданком проти "Лейкерс".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.