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Порівнювати Україну з Молдовою на шляху до ЄС немає сенсу, - посол ЄС Матернова

10:59 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська aimg Мілан Лєліч
Порівнювати Україну з Молдовою на шляху до ЄС немає сенсу, - посол ЄС Матернова Фото: посол ЄС в Україні Катаріна Матернова (Getty Images)
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Порівнювати Україну з Молдовою на шляху до ЄС не має сенсу. Умови вступу в обох країн однакові, а от обставини - ні.

Про це у колонці для РБК-Україна написала посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

"Так, Молдова заслуговує на визнання за свої реформи. Вона просунулася далі у виконанні проміжних вимог щодо верховенства права", - зазначила посол.

Водночас вона нагадала, що до обох країн застосовують однакові умови членства. Але обставини, в яких вони проводять реформи, кардинально відрізняються.

"Україна проводить реформи, захищаючи свій народ і територію від повномасштабного вторгнення Росії. Тим самим вона також допомагає захистити мир у Європі", - наголосила Матернова.

"Черговий раунд порівнянь із Молдовою мало чим допоможе пройти важливим законопроєктам через Верховну Раду", - вважає дипломатка.

За її словами, кориснішим є інше питання: які саме закони Україні потрібно ухвалити та швидко втілити в життя. Саме це, за словами посла, допоможе країні почати закривати переговорні глави.

Як ми вже писали, Єврокомісія заявила про відставання України від Молдови на шляху до членства в ЄС.

Причиною назвали недостатній прогрес у боротьбі з корупцією. Кишинів може завершити переговори до початку 2028 року, а Києву потрібен ще один рік.

Також Молдова повністю відмовилася від російського газу.

Про це заявила президент країни Майя Санду після відкриття нової лінії електропередачі, яка з'єднала Молдову з Румунією та європейською енергосистемою.

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