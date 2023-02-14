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Пориви вітру та мокрий сніг: якою буде погода в Україні завтра

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Україна, Вівторок 14 лютого 2023 13:47
Пориви вітру та мокрий сніг: якою буде погода в Україні завтра Фото: завтра в Україні очікується мокрий сніг та вітер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Завтра, 15 лютого, частину областей України накриє мокрий сніг. Крім того, очікуються сильні пориви вітру, а на дорогах місцями ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Facebook.

Погода в Україні

За даними синоптиків, завтра у Сумській області, а також на сході, півдні та в Криму можливий невеликий мокрий сніг. На решті території нашої країни без істотних опадів.

На дорогах, крім південної частини, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Вдень по всій країні, крім заходу, прогнозуються пориви вітру до 15-20 м/с.

Температура повітря протягом доби від -2 до +3 градусів. Вдень на заході та півдні очікується +2 +7 градусів.

Пориви вітру та мокрий сніг: якою буде погода в Україні завтра

Погода у Києві

Завтра у столиці хмарно з проясненнями, але без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця, а також можливі пориви вітру 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів у Києві вдень покажуть від 0 до +2 градусів, а вночі до -2.

Нагадаємо, синоптики попередили жителів Київської та Чернігівської області про можливі підтоплення доріг та населених пунктів.

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