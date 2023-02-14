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Порывы ветра и мокрый снег: какой будет погода в Украине завтра

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Украина, Вторник 14 февраля 2023 13:47
Порывы ветра и мокрый снег: какой будет погода в Украине завтра Фото: завтра в Украине ожидается мокрый снег и ветер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Завтра, 15 февраля, часть областей Украины накроет мокрый снег. Кроме того, ожидаются сильные порывы ветра, а на дорогах местами гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.

Погода в Украине

По данным синоптиков, завтра в Сумской области, а также на востоке, юге и в Крыму возможен небольшой мокрый снег. На остальной территории нашей страны без существенных осадков.

На дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Днем по всей стране, кроме запада, прогнозируются порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение суток от -2 до +3 градусов. Днем на западе и юге ожидается +2 +7 градусов.

Порывы ветра и мокрый снег: какой будет погода в Украине завтра

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, но без существенных осадков. На дорогах местами гололедица, а также возможны порывы ветра 15-20 м/с.

Столбики термометров в Киеве днем покажут от 0 до +2 градусов, а ночью до -2.

Напомним, синоптики предупредили жителей Киевской и Черниговской области о возможных подтоплениях дорог и населенных пунктов.

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