Пориви вітру та дощі з грозами. Де погода завтра погіршиться

Погода в Україні 8 червня буде вирізнятись опадами в деяких регіонах, зокрема, місцями з грозами. Без поривів вітру також не обійдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У західних, місцями в північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях синоптики прогнозують короткочасні дощі, подекуди з грозами, на решті території без опадів.

Літо в Україні

Синоптики прогнозують контрастне літо в Україні. За даними метеорологів, літо, зокрема, до Києва прийшло 13 травня. Саме з цього дня середньодобова температура дісталася позначки +15 градусів.

При цьому, попри те, що літо тільки почалося, у червні 2023 року вже було встановлено перший кліматичний рекорд. Так, 5 днів тому, 2 червня, швидкість вітру в Києві була максимальною і досягла 18 м/с (65 км/год). Цього дня було побито попередній рекорд за цим показником, встановлений у 2012 році.

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