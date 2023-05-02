UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Поранених бійців будуть призначати на посаду, яку вони в змозі займати, - Маляр

Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (facebook.com ganna maliar)
Автор: Наталія Кава

Поранених, які не можуть виконувати бойові завдання і виведені в розпорядження командирів, будуть призначати на інші посади.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганни Маляр.

"Задача номер один - воювати. Крім того з’явились нові виклики і проблеми - рішення для яких шукають прямо зараз, бо раніше такого досвіду не було", - написала Маляр.

Вона нагадала, що призначення пораненого після лікування на посаду, яку той в змозі займати - це стандартна процедура. Однак під час війни вона стала непростою для бойових командирів.

Маляр розповіла, що на сьогодні вакансій в ЗСУ в десятки разів більше, ніж поранених, які зараз чекають на призначення.

"Є конкретні рішення, які будуть реалізовані. Зокрема готується відповідне розпорядження Головнокомандувача ЗСУ - і це повинно вирішити питання тих, хто зараз чекає на призначення. Також готуються зміни системного характеру до Наказу 402 Міноборони та до законодавства", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Верховна рада прийняла за основу два законопроекти, які дозволять суттєво покращити роботу військово-лікарських комісій.

Також раніше ми писали, що військово-лікарські комісії в Україні будуть працювати на базі цивільних медичних закладів за програмою медгарантій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ганна МалярВСУВійна Росії проти України