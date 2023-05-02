Поранених бійців будуть призначати на посаду, яку вони в змозі займати, - Маляр

Поранених, які не можуть виконувати бойові завдання і виведені в розпорядження командирів, будуть призначати на інші посади.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганни Маляр.
"Задача номер один - воювати. Крім того з’явились нові виклики і проблеми - рішення для яких шукають прямо зараз, бо раніше такого досвіду не було", - написала Маляр.
Вона нагадала, що призначення пораненого після лікування на посаду, яку той в змозі займати - це стандартна процедура. Однак під час війни вона стала непростою для бойових командирів.
Маляр розповіла, що на сьогодні вакансій в ЗСУ в десятки разів більше, ніж поранених, які зараз чекають на призначення.
"Є конкретні рішення, які будуть реалізовані. Зокрема готується відповідне розпорядження Головнокомандувача ЗСУ - і це повинно вирішити питання тих, хто зараз чекає на призначення. Також готуються зміни системного характеру до Наказу 402 Міноборони та до законодавства", - підкреслила вона.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Верховна рада прийняла за основу два законопроекти, які дозволять суттєво покращити роботу військово-лікарських комісій.
Також раніше ми писали, що військово-лікарські комісії в Україні будуть працювати на базі цивільних медичних закладів за програмою медгарантій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.