Поранених бійців будуть призначати на посаду, яку вони в змозі займати, - Маляр

"Задача номер один - воювати. Крім того з’явились нові виклики і проблеми - рішення для яких шукають прямо зараз, бо раніше такого досвіду не було", - написала Маляр.

Вона нагадала, що призначення пораненого після лікування на посаду, яку той в змозі займати - це стандартна процедура. Однак під час війни вона стала непростою для бойових командирів.

Маляр розповіла, що на сьогодні вакансій в ЗСУ в десятки разів більше, ніж поранених, які зараз чекають на призначення.

"Є конкретні рішення, які будуть реалізовані. Зокрема готується відповідне розпорядження Головнокомандувача ЗСУ - і це повинно вирішити питання тих, хто зараз чекає на призначення. Також готуються зміни системного характеру до Наказу 402 Міноборони та до законодавства", - підкреслила вона.