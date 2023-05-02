Раненых бойцов будут назначать на должность, которую они в состоянии занимать, - Маляр

"Задача номер один - воевать. Кроме того, появились новые вызовы и проблемы - решения для которых ищут прямо сейчас, потому что раньше такого опыта не было", - написала Маляр.

Она напомнила, что назначение раненого после лечения на должность, которую тот в состоянии занимать – это стандартная процедура. Однако во время войны она стала непростой для боевых командиров.

Маляр рассказала, что на сегодняшний день вакансий в ВСУ в десятки раз больше, чем раненых, которые сейчас ждут назначения.

"Есть конкретные решения, которые будут реализованы. готовится соответствующее распоряжение Главнокомандующего ВСУ – и это должно решить вопрос тех, кто сейчас ждет назначения. Также готовятся изменения системного характера к Приказу 402 Минобороны и законодательству", - подчеркнула она.