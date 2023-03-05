Поради батькам. Що треба знати про "ПВК Редан", який поширився серед підлітків

Правоохоронці на тлі масових повідомлень про поширення в Україні "ПВК Редан" дали рекомендації батькам, які допоможуть розпізнати, чи схильна дитина до участі в цьому небезпечному русі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.
"ПВК Редан" - це напрямок молодіжної субкультури, який поширився у лютому 2023 року. У Москві внаслідок масової бійки загинули двоє підлітків. Штучне поширення цієї субкультури є російською ІПСО, а її мета - використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні, пояснюють в поліції.
Зазначимо, що попри абревіатуру "ПВК" у назві, "Редан" не є військовою компанією, ця субкультура походить з РФ. Вона виникла в соцмережах та натхненна аніме-серіалом Hunter x Hunter, у якому є бандитське угрупування під назвою "Редан".
Представники цієї субкультури збираються разом для того, щоб влаштовувати масові бійки, учасникам руху в середньому 14-16 років.
За даними правоохоронців, "ПВК Редан" нібито засуджує насильство зі сторони інших субкультур та виступає за індивідуальний стиль. Також для ідентифікації члени такого руху використовують:
Основними центрами проведення зборів підлітків визначають людні місця, зокрема площі, торговельні центри, центральні частини міст.
Своєю чергою в поліції закликають дорослих приділяти увагу дітям, постійно роз’яснювати правила поведінки та уберегти від невиправданих вчинків.
"Не допускайте ситуації, коли неповнолітні підпадають під вплив агресора, підтримуючи подібні флешмоби", - звертаються правоохоронці.
Зокрема, аби запобігти деструктивній поведінці, поліція опублікувала поради для батьків:
Фото: в поліції дали рекомендації батькам на тлі поширення руху "ПВК Редан" (facebook.com/pol.kyivregion)
Нагадаємо, нещодавно хвиля руху "ПВК Редан" дісталася до України. Представників цієї субкультури за декілька днів одразу виявили в низці міст.
Зокрема, прихильників агресивного руху помітили в Харкові, Івано-Франківську, Тернополі, Львові, Вінниці, Одесі, Житомирі, Черкасах та Києві.
Правоохоронцям вдалося попередити низку масових бійок, які планували влаштувати "реданівці", були затримані сотні представників субкультури у кількох містах України, також з багатьма правоохоронці провели профілактичні бесіди.
Детальніше про те, що відомо про "ПВК Редан" читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.