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Поради батькам. Що треба знати про "ПВК Редан", який поширився серед підлітків

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Київ, Неділя 05 березня 2023 11:05
Поради батькам. Що треба знати про "ПВК Редан", який поширився серед підлітків Фото: в поліції дали рекомендації батькам на тлі поширення руху "ПВК Редан" (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Марія Кучерявець

Правоохоронці на тлі масових повідомлень про поширення в Україні "ПВК Редан" дали рекомендації батькам, які допоможуть розпізнати, чи схильна дитина до участі в цьому небезпечному русі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Що відомо про "ПВК Редан"

"ПВК Редан" - це напрямок молодіжної субкультури, який поширився у лютому 2023 року. У Москві внаслідок масової бійки загинули двоє підлітків. Штучне поширення цієї субкультури є російською ІПСО, а її мета - використати дітей для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні, пояснюють в поліції.

Зазначимо, що попри абревіатуру "ПВК" у назві, "Редан" не є військовою компанією, ця субкультура походить з РФ. Вона виникла в соцмережах та натхненна аніме-серіалом Hunter x Hunter, у якому є бандитське угрупування під назвою "Редан".

Представники цієї субкультури збираються разом для того, щоб влаштовувати масові бійки, учасникам руху в середньому 14-16 років.

Як розпізнати "реданівців"

За даними правоохоронців, "ПВК Редан" нібито засуджує насильство зі сторони інших субкультур та виступає за індивідуальний стиль. Також для ідентифікації члени такого руху використовують:

  • символіку павука;
  • мають довге волосся;
  • одяг стилю оверсайз.

Основними центрами проведення зборів підлітків визначають людні місця, зокрема площі, торговельні центри, центральні частини міст.

Рекомендації батькам

Своєю чергою в поліції закликають дорослих приділяти увагу дітям, постійно роз’яснювати правила поведінки та уберегти від невиправданих вчинків.

"Не допускайте ситуації, коли неповнолітні підпадають під вплив агресора, підтримуючи подібні флешмоби", - звертаються правоохоронці.

Зокрема, аби запобігти деструктивній поведінці, поліція опублікувала поради для батьків:

  • цікавтесь, куди ваша дитина ходить та як проводить свій час;
  • опановуйте Інтернет-технології, майте власний акаунт і станьте другом своїй дитині в соціальних мережах;
  • "познайомтеся" з її віртуальними друзями;
  • звертайте увагу на фото й відео, що викликають інтерес дитини, зокрема ті, що збережені, поширені або вподобані.

Поради батькам. Що треба знати про &quot;ПВК Редан&quot;, який поширився серед підлітків

Фото: в поліції дали рекомендації батькам на тлі поширення руху "ПВК Редан" (facebook.com/pol.kyivregion)

Нагадаємо, нещодавно хвиля руху "ПВК Редан" дісталася до України. Представників цієї субкультури за декілька днів одразу виявили в низці міст.

Зокрема, прихильників агресивного руху помітили в Харкові, Івано-Франківську, Тернополі, Львові, Вінниці, Одесі, Житомирі, Черкасах та Києві.

Правоохоронцям вдалося попередити низку масових бійок, які планували влаштувати "реданівці", були затримані сотні представників субкультури у кількох містах України, також з багатьма правоохоронці провели профілактичні бесіди.

Детальніше про те, що відомо про "ПВК Редан" читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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