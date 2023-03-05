Советы родителям. Что нужно знать о "ЧВК Редан", который распространился среди подростков

Правоохранители на фоне массовых сообщений о распространении в Украине "ЧВК Редан" дали рекомендации родителям, которые помогут распознать, склонен ли ребенок к участию в этом опасном движении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Что известно о "ЧВК Редан"

"ЧВК Редан" - это направление молодежной субкультуры, которое распространилось в феврале 2023 года. В Москве в результате массовой драки погибли два подростка. Искусственное распространение этой субкультуры является российской ИПСО, а ее цель - использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине, объясняют в полиции.

Отметим, что, несмотря на аббревиатуру "ЧВК" в названии, "Редан" не является военной компанией, эта субкультура происходит из РФ. Она возникла в соцсетях и вдохновлена аниме-сериалом Hunter x Hunter, в котором есть бандитская группировка под названием "Редан".

Представители этой субкультуры собираются для того, чтобы устраивать массовые потасовки, участникам движения в среднем 14-16 лет.

Как распознать "редановцев"

По данным правоохранителей, "ЧВК Редан" якобы осуждает насилие со стороны других субкультур и выступает за индивидуальный стиль. Также для идентификации члены такого движения используют:

символику паука;

имеют длинные волосы;

одежду стиля оверсайз.

Основными центрами проведения собрания подростков определяют людные места, в том числе площади, торговые центры, центральные части городов.

Рекомендации родителям

В свою очередь в полиции призывают взрослых уделять внимание детям, постоянно разъяснять правила поведения и уберечь от неоправданных поступков.

"Не допускайте ситуации, когда несовершеннолетние подвергаются влиянию агрессора, поддерживая подобные флешмобы", - обращаются правоохранители.

В частности, чтобы предотвратить деструктивное поведение, полиция опубликовала советы для родителей:

интересуйтесь, куда ваш ребенок ходит и как проводит свое время;

овладейте Интернет-технологиями, имейте собственный аккаунт и станьте другом своему ребенку в социальных сетях;

"познакомьтесь" с его виртуальными друзьями;

обращайте внимание на фото и видео, вызывающие интерес ребенка, в частности сохраненные, распространенные или понравившиеся.

Фото: в полиции дали рекомендации родителям на фоне распространения движения "ЧВК Редан" (facebook.com/pol.kyivregion)