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Советы родителям. Что нужно знать о "ЧВК Редан", который распространился среди подростков

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Киев, Воскресенье 05 марта 2023 11:05
Советы родителям. Что нужно знать о "ЧВК Редан", который распространился среди подростков Фото: в полиции дали рекомендации родителям на фоне распространения движения "ЧВК Редан" (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Мария Кучерявец

Правоохранители на фоне массовых сообщений о распространении в Украине "ЧВК Редан" дали рекомендации родителям, которые помогут распознать, склонен ли ребенок к участию в этом опасном движении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Что известно о "ЧВК Редан"

"ЧВК Редан" - это направление молодежной субкультуры, которое распространилось в феврале 2023 года. В Москве в результате массовой драки погибли два подростка. Искусственное распространение этой субкультуры является российской ИПСО, а ее цель - использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине, объясняют в полиции.

Отметим, что, несмотря на аббревиатуру "ЧВК" в названии, "Редан" не является военной компанией, эта субкультура происходит из РФ. Она возникла в соцсетях и вдохновлена аниме-сериалом Hunter x Hunter, в котором есть бандитская группировка под названием "Редан".

Представители этой субкультуры собираются для того, чтобы устраивать массовые потасовки, участникам движения в среднем 14-16 лет.

Как распознать "редановцев"

По данным правоохранителей, "ЧВК Редан" якобы осуждает насилие со стороны других субкультур и выступает за индивидуальный стиль. Также для идентификации члены такого движения используют:

  • символику паука;
  • имеют длинные волосы;
  • одежду стиля оверсайз.

Основными центрами проведения собрания подростков определяют людные места, в том числе площади, торговые центры, центральные части городов.

Рекомендации родителям

В свою очередь в полиции призывают взрослых уделять внимание детям, постоянно разъяснять правила поведения и уберечь от неоправданных поступков.

"Не допускайте ситуации, когда несовершеннолетние подвергаются влиянию агрессора, поддерживая подобные флешмобы", - обращаются правоохранители.

В частности, чтобы предотвратить деструктивное поведение, полиция опубликовала советы для родителей:

  • интересуйтесь, куда ваш ребенок ходит и как проводит свое время;
  • овладейте Интернет-технологиями, имейте собственный аккаунт и станьте другом своему ребенку в социальных сетях;
  • "познакомьтесь" с его виртуальными друзьями;
  • обращайте внимание на фото и видео, вызывающие интерес ребенка, в частности сохраненные, распространенные или понравившиеся.

Советы родителям. Что нужно знать о &quot;ЧВК Редан&quot;, который распространился среди подростков

Фото: в полиции дали рекомендации родителям на фоне распространения движения "ЧВК Редан" (facebook.com/pol.kyivregion)

Напомним, недавно волна движения "ЧВК Редан" добралась до Украины. Представителей этой субкультуры через несколько дней сразу обнаружили в ряде городов.

В частности, поклонников агрессивного движения заметили в Харькове, Ивано-Франковске, Тернополе, Львове, Виннице, Одессе, Житомире, Черкассах и Киеве.

Правоохранителям удалось предупредить ряд массовых драк, которые планировали устроить "редановцы", задержаны сотни представителей субкультуры в нескольких городах Украины, также со многими правоохранителями провели профилактические беседы.

Детальнее о том, что известно о "ЧВК Редан" читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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