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"Поработали партизаны". Гайдай заявляет, что псевдореферендума в Луганской области пока не будет

Фото: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Руслан Гаращенко

Псевдореферендума в оккупированных районах Луганской области в ближайшее время не будет из-за нестабильной ситуации безопасности на захваченных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

"Несмотря на все стремления оккупантов в краткосрочной перспективе провести "выборы без выбора" в Луганской области, в ближайшее время этого феерического беззакония не произойдет. Причина – отличная работа украинских партизан", - написал он.

Гайдай рассказал, что в последнее время значительно активизировалось движение сопротивления, благодаря которому ВСУ точно уничтожают склады и базы оккупантов.

"Поэтому у оккупантов даже нет вариантов, где хранить бюллетени, чтобы они не превратились в пепел. Кроме того, временно оккупированные территории усеяны проукраинскими открытками с "приветами". Оккупанты живут в ужасе, что скоро за ними придут", - добавил глава Луганской ОВА.

По данным Гайдая, в "администрации" главаря "ЛНР" постоянно проходят совещания с участием россиян, которые требуют от боевиков навести порядок в "республике".

"Однако все поисковые меры псевдоправохранителей по выявлению смельчаков, под носом орков напоминающих о том, что Луганская область - это Украина и против оккупации, не увенчались успехом. Поэтому оккупационные власти вынуждены отсрочить проведение "референдума" на неопределенный срок из-за нестабильной ситуации безопасности", - подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 25 августа украинские партизаны взорвали российский штаб под Мелитополем. Там оккупанты готовились к так называемому "референдуму" и раздавали российские паспорта.

Ранее мы писали, что во временно оккупированных районах Херсонской области местные жители препятствуют подготовке захватчиков к псевдореферендумам о присоединении к РФ.

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