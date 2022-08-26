"Поработали партизаны". Гайдай заявляет, что псевдореферендума в Луганской области пока не будет

"Несмотря на все стремления оккупантов в краткосрочной перспективе провести "выборы без выбора" в Луганской области, в ближайшее время этого феерического беззакония не произойдет. Причина – отличная работа украинских партизан", - написал он.

Гайдай рассказал, что в последнее время значительно активизировалось движение сопротивления, благодаря которому ВСУ точно уничтожают склады и базы оккупантов.

"Поэтому у оккупантов даже нет вариантов, где хранить бюллетени, чтобы они не превратились в пепел. Кроме того, временно оккупированные территории усеяны проукраинскими открытками с "приветами". Оккупанты живут в ужасе, что скоро за ними придут", - добавил глава Луганской ОВА.

По данным Гайдая, в "администрации" главаря "ЛНР" постоянно проходят совещания с участием россиян, которые требуют от боевиков навести порядок в "республике".

"Однако все поисковые меры псевдоправохранителей по выявлению смельчаков, под носом орков напоминающих о том, что Луганская область - это Украина и против оккупации, не увенчались успехом. Поэтому оккупационные власти вынуждены отсрочить проведение "референдума" на неопределенный срок из-за нестабильной ситуации безопасности", - подчеркнул он.