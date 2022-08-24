Жители Херсонской области срывают подготовку оккупантов к "референдумам"
Во временно оккупированных районах Херсонской области местные жители препятствуют подготовке захватчиков к псевдореферендумам о присоединении к РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"В Херсонской области сопротивление местных мешает россиянам провести все организационные мероприятия по подготовке фейкового волеизъявления ("референдумов" - ред.)", - заявили в ОК.
Уточняется, что у оккупационных администраций возникают проблемы с базами избирателей и материально-технической базой, которые необходимы для псевдореферендумов.
В ОК "Юг" подчеркивают, что враг не достиг успеха даже в Геническе, который стал экспериментальной площадкой для всех его планов.
"Центр сопротивления призывает граждан, проживающих на временно оккупированных территориях бойкотировать псевдореферендум, чтобы не помогать россиянам создавать картинку для их пропаганды", - отмечают в Оперативном командовании.
Напомним, ранее стало известно, что в Херсонской области пропагандистские каналы ежедневно информируют о подготовке и проведении так называемого "референдума" и присоединения к России.
Также мы писали, что российские оккупанты в Херсонской области прибегают к "креативным" решениям во время подготовки к "референдуму". Заманить местных на голосование планируют за деньги.
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