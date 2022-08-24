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Жители Херсонской области срывают подготовку оккупантов к "референдумам"

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Херсонская область, Среда 24 августа 2022 19:36
Жители Херсонской области срывают подготовку оккупантов к "референдумам" Фото: жители Херсонской области срывают подготовку оккупантов к "референдумам" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированных районах Херсонской области местные жители препятствуют подготовке захватчиков к псевдореферендумам о присоединении к РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"В Херсонской области сопротивление местных мешает россиянам провести все организационные мероприятия по подготовке фейкового волеизъявления ("референдумов" - ред.)", - заявили в ОК.

Уточняется, что у оккупационных администраций возникают проблемы с базами избирателей и материально-технической базой, которые необходимы для псевдореферендумов.

В ОК "Юг" подчеркивают, что враг не достиг успеха даже в Геническе, который стал экспериментальной площадкой для всех его планов.

"Центр сопротивления призывает граждан, проживающих на временно оккупированных территориях бойкотировать псевдореферендум, чтобы не помогать россиянам создавать картинку для их пропаганды", - отмечают в Оперативном командовании.

Напомним, ранее стало известно, что в Херсонской области пропагандистские каналы ежедневно информируют о подготовке и проведении так называемого "референдума" и присоединения к России.

Также мы писали, что российские оккупанты в Херсонской области прибегают к "креативным" решениям во время подготовки к "референдуму". Заманить местных на голосование планируют за деньги.

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Херсонская область Референдум Война России против Украины
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