Жители Херсонской области срывают подготовку оккупантов к "референдумам"

Во временно оккупированных районах Херсонской области местные жители препятствуют подготовке захватчиков к псевдореферендумам о присоединении к РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

"В Херсонской области сопротивление местных мешает россиянам провести все организационные мероприятия по подготовке фейкового волеизъявления ("референдумов" - ред.)", - заявили в ОК.

Уточняется, что у оккупационных администраций возникают проблемы с базами избирателей и материально-технической базой, которые необходимы для псевдореферендумов.

В ОК "Юг" подчеркивают, что враг не достиг успеха даже в Геническе, который стал экспериментальной площадкой для всех его планов.

"Центр сопротивления призывает граждан, проживающих на временно оккупированных территориях бойкотировать псевдореферендум, чтобы не помогать россиянам создавать картинку для их пропаганды", - отмечают в Оперативном командовании.