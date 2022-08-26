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"Попрацювали партизани". Гайдай заявляє, що псевдореферендуму в Луганській області поки не буде

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Луганськ, П'ятниця 26 серпня 2022 11:05
"Попрацювали партизани". Гайдай заявляє, що псевдореферендуму в Луганській області поки не буде Фото: голова Луганської ОВВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Руслан Гаращенко

Псевдореферендуму в окупованих районах Луганської області найближчим часом не буде через нестабільну безпекову ситуацію на захоплених територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Незважаючи на всі прагнення окупантів в короткостроковій перспективі провести "вибори без вибору" в Луганській області, найближчим часом цього феєричного беззаконня не відбудеться. Причина - відмінна робота українських партизанів", - написав він.

Гайдай розповів, що останнім часом значно активізувався рух опору, завдяки якому ЗСУ точно знищують склади і бази окупантів.

"Тому в окупантів навіть немає варіантів, де зберігати бюлетені, щоб вони не перетворилися на попіл. Крім того, тимчасово окуповані території усіяні проукраїнськими листівками з "привітами". Окупанти живуть в жаху, що скоро за ними прийдуть", - додав глава Луганської ОВА.

За даними Гайдая, в "адміністрації" ватажка "ЛНР "постійно проходять наради за участю росіян, які вимагають від бойовиків навести порядок в "республіці".

"Проте всі пошукові заходи псевдоправохранителей по виявленню сміливців, які під носом орків нагадують про те, що Луганська область - це Україна і проти окупації, не увінчалися успіхом. Тому окупаційна влада змушена відтермінувати проведення "референдуму" на невизначений термін через нестабільну безпекову ситуацію",-наголосив він.

Нагадаємо, в ніч на 25 серпня українські партизани підірвали російський штаб під Мелітополем. Там окупанти готувалися до так званого "референдуму" і роздавали російські паспорти.

Раніше ми писали, що в тимчасово окупованих районах Херсонської області місцеві жителі перешкоджають підготовці загарбників до псевдореферендумів про приєднання до РФ.

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