"Попрацювали партизани". Гайдай заявляє, що псевдореферендуму в Луганській області поки не буде

Псевдореферендуму в окупованих районах Луганської області найближчим часом не буде через нестабільну безпекову ситуацію на захоплених територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram .

"Незважаючи на всі прагнення окупантів в короткостроковій перспективі провести "вибори без вибору" в Луганській області, найближчим часом цього феєричного беззаконня не відбудеться. Причина - відмінна робота українських партизанів", - написав він.

Гайдай розповів, що останнім часом значно активізувався рух опору, завдяки якому ЗСУ точно знищують склади і бази окупантів.

"Тому в окупантів навіть немає варіантів, де зберігати бюлетені, щоб вони не перетворилися на попіл. Крім того, тимчасово окуповані території усіяні проукраїнськими листівками з "привітами". Окупанти живуть в жаху, що скоро за ними прийдуть", - додав глава Луганської ОВА.

За даними Гайдая, в "адміністрації" ватажка "ЛНР "постійно проходять наради за участю росіян, які вимагають від бойовиків навести порядок в "республіці".

"Проте всі пошукові заходи псевдоправохранителей по виявленню сміливців, які під носом орків нагадують про те, що Луганська область - це Україна і проти окупації, не увінчалися успіхом. Тому окупаційна влада змушена відтермінувати проведення "референдуму" на невизначений термін через нестабільну безпекову ситуацію",-наголосив він.