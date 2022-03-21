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"Пора выдернуть вилку из розетки". МИД Литвы призвал ужесточить санкции против РФ

Фото: Габриэлюс Ландсбергис (flickr.com/mfa lithuania)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал ЕС ужесточить санкции против России за войну против Украины. В частности, запретить России использовать европейские порты и ввести эмбарго на российские нефть и газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.

"Путин не дает Украине передышки. Наоборот - он готов сделать еще хуже. Почему Европа должна дать Путину больше времени, чтобы заработать больше денег на нефти и газе? Больше времени для использования европейских портов? Больше времени для использования несанкционированных российских банков в Европе? Пора выдернуть вилку из розетки", - написал Ландсбергис.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 26-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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